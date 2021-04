Von der Leyen ai giovani: «Bravi perché siete più attenti al clima e alla sostenibilità»

«I giovani sono molto più saggi delle generazioni precedenti e questo è decisamente vero quando si parla di azione per il clima». Con questo messaggio Ursula von der Leyen è intervenuta nel corso della sessione internazionale del Parlamento europeo giovani dal titolo «Sostenibilità circolare: ripensare il presente, dare forma al futuro» che si è tenuto oggi con sede "virtuale" a Milano. «Molti di voi scelgono cibo biologico locale, prendete la bicicletta o i mezzi pubblici, chiedete più verde nelle vostre città», le parole della presidente della Commissione europea.

Il Parlamento Europeo Giovani, associazione fondata nel 1987, che coinvolge più di 30.000 giovani cittadini europei, tra i 16 e i 28 anni, in quasi 500 eventi in ogni angolo d'Europa, e costituisce il più esteso network giovanile europeo di educazione non formale alla cittadinanza attiva. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di Alessandro Profumo, Ceo di Leonardo, Silvia Candiani, Ceo di Microsoft Italia, Giuseppe Falco, Ceo di Boston Consulting Group Italia, Grecia, Turchia e Israele.