Clima, Bidoo.it regala 2000 alberi per creare foresta in Ecuador

Bidoo.it, il sito di aste digitali, in collaborazione con Treedom, ha lanciato oggi la sua iniziativa green e sostenibile in occasione della “Giornata Mondiale della Madre Terra - Earth Day”, acquistando e donando un albero 'da adottarè agli utenti per creare la Foresta di Bidoo in Ecuador. I primi duemila utenti che si sono aggiudicati oggi una delle aste attive sul sito Bidoo.it, si legge infatti in una nota, hanno ricevuto un messaggio che recita 'Complimenti. Ti sei aggiudicato l'oggetto... e un albero in Ecuador'. Ad ognuno dei 'vincitorì verrà inviato il certificato di adozione di una singola pianta, contribuendo così alla creazione della foresta.

«In occasione della più grande manifestazione ambientale del pianeta, la piattaforma di e-commerce e aste on-line - si legge ancora nella nota - ha deciso di scendere in campo con un'iniziativa benefica per ricordare quanto sia importante prendersi cura dell' ambiente e sensibilizzare la propria community, che conta su un bacino di oltre sei milioni di iscritti, su un tema di costante attualità», continua la nota. L'iniziativa ha coinvolto anche numerosi influencer, tra i quali Wanda Icardi, Laura Cremaschi, Ludovica Pagani, Federico Fashion Style, Matilde Brandi e Antonella Fiordelisi che, durante la giornata di oggi, hanno testimoniato la loro partecipazione alla campagna sui propri social (Instagram), unendosi alla community per seguire, passo dopo passo, il raggiungimento dell'obiettivo per la creazione del nuovo bosco in Sud America. Inoltre, ogni utente vincitore ha la possibilità di dare un nome al proprio albero e di seguirne costantemente la crescita all'interno della Foresta di Bidoo.