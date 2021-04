Clima, Lagarde: «Gli Stati Uniti sono tornati»

La lotta ai cambiamenti climatici ha di nuovo un alleato in più. «Gli Usa sono tornati», ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, intervenendo nel panel «A Global Tipping Point: The Power of Global Capital Markets in the Fight Against Climate Change» organizzato da Michael Bloomberg.

Lagarde ha sottolineato che questa decisione avrà un impatto anche sui mercati. Il presidente dell'Eurotower ha sottolineato la necessità di informazioni chiare e trasparenti.

Lagarde ha ricordato che la Bce sta abbracciando il cambiamento climatico nella sua revisione strategica in corso, la prima dal 2003 e i cui risultati dovrebbero essere annunciati il prossimo autunno. Nel corso del convegno anche la sottosegretaria al Tesero, Janet Yellen ha sottolineato che gli investitori hanno bisogno di informazioni su come i rischi legati al clima influenzano l'attività dell'azienda perché devono spiegare le strategie che adottano per mitigare questi rischi e le opportunità che vedono nella loro soluzione.

«Stiamo lavorando a livello nazionale e internazionale per consentire agli operatori di mercato di internalizzare meglio le decisioni sui rischi climatici», ha sottolineato Yellen. In questo senso, il Segretario del Tesoro ha ricordato che il cambiamento climatico presenta sfide, ma anche «opportunità», sottolineando la politica del presidente Usa, Joe Biden di eliminare i sussidi ai combustibili fossili.