Il Green City Network: «Città protagoniste della neutralità climatica»

Le città siano protagoniste della neutralità climatica attraverso iniziative locali che vadano a incidere sulla sostenibilità. È l'obiettivo che si è dato il Green City network, la rete promossa dalla fondazione per lo Sviluppo sostenibile. Aggiornare l'impegno delle città per il clima, partendo dal Patto dei sindaci, per tener conto dei nuovi target europei al 2030 e al 2050 e agli investimenti per il clima del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza. Le città possono, infatti, diventare protagoniste di un nuovo livello di iniziative locali che, riducendo le emissioni di gas serra, producono anche miglioramenti degli edifici, delle infrastrutture verdi, della mobilità urbana, delle attività produttive di beni e servizi, alimentando investimenti e nuova occupazione nelle città.

Questi i temi affrontati nel webinar «Le città verso la neutralità climatica» organizzato dal Green City network in vista della quarta conferenza nazionale delle Green City che si svolgerà il prossimo 8 luglio, che ha visto la partecipazione di numerosi città coinvolte nel Network che hanno esposto le iniziative in corso e programmate verso la neutralità climatica.

«Il Patto dei sindaci per il clima, un'esperienza che in Italia ha raccolto un'ampia adesione di ben 4.608 comuni- ha sottolineato nell' intervento di apertura Edo Ronchi, presidente della fondazione per lo Sviluppo sostenibile - deve ora, però, essere aggiornato ai nuovi target europei del taglio del 55% delle emissioni al 2030 e della neutralità climatica al 2050». Il patto dei Sindaci poneva infatti obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra del 20% entro il 2020 e del 40% entro il 2030.