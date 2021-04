New York, causa a big del petrolio: avrebbero ingannato i consumatori sul loro ruolo nel cambiamento climatico

Nel mirino della Grande Mela finiscono Exxon, Shell, Bp e American Petroleum Institute. La città di New York ha fatto infatti causa ai big del petrolio, accusandoli di ingannare i consumatori sul loro ruolo nel cambiamento climatico. «Hanno sistematicamente e volontariamente ingannato i consumatori di New York sul ruolo centrale giocato dai loro prodotti nel causare il cambiamento climatico», si legge nell'azione legale nella quale la loro condotta viene bollata come «ingannevole sia nei confronti delle opzioni più verdi a disposizione sia per distinguersi dai rivali».

Exxon risponde alla causa notando come un'azione simile da parte di New York è già stata respinta. Si tratta - spiega un portavoce di Exxon - di azioni che «non hanno merito e non fanno nulla per portare avanti sforzi significativi contro il cambiamento climatico. Sosteniamo le iniziative globali della politica e delle aziende per mettere a punto soluzioni reali». La causa, rincara la dose Shell, è essenzialmente la stessa di quella già respinta. Affrontare il cambiamento climatico, aggiunge Shell, «richiede politiche da parte del governo sostenute da un'azione inclusiva da parte di tutti i settori, incluso il nostro, e da parte della società nel suo complesso».