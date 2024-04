La Terra non è mai stata così calda, con gli oceani che si surriscaldano e i ghiacciai che perdono pezzi inesorabilmente. Non c’è più tempo. L’Onu è stata chiara: «All’umanità restano solo due anni per salvare il mondo - ha detto Simon Stiell, segretario esecutivo delle Nazioni Unite per il clima - apportando cambiamenti radicali al modo in cui emette emissioni che intrappolano il calore. Ha ancora meno tempo per agire per ottenere le finanze necessarie a sostenere un cambiamento così massiccio».

Un appello importante alla vigilia della 54esima Giornata internazionale della Terra, il 22 aprile. I numeri poi sono da record, un memo in vista del G7 Clima, Energia e Ambiente organizzato a Torino e della Cop 29 a Baku a novembre. I dati che arrivano dall’osservatorio climatico dell’Unione europea Copernicus e del Cnr-Isac, l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima registrano una temperatura media globale che negli ultimi 12 mesi, marzo 2023-febbraio 2024, è stata la più alta mai registrata prima d’ora: ben 0,68°C sopra la media rilevata tra 1991 e 2020.

Le temperature record

L’aumento è considerevole ma diventa ancora più importante se si prende come riferimento la media della temperatura avuta tra il 1850 e il 1900: il Pianeta oggi, infatti, vive con una temperatura media di ben 1,56°C in più. Anche la temperatura superficiale marina media globale a febbraio è stata la più alta di sempre, superiore anche a quella di agosto 2023. E così perde quota anche l’estensione del ghiaccio marino artico: meno 2%. Il freddo? Febbraio è stato il più caldo di sempre, in base ai dati registrati a livello globale, con una temperatura superficiale dell’aria media di 13,54°C, quindi 0,81°C in più rispetto al passato.

Un febbraio che batte tristemente tutti i record visto che guadagna 0,12°C in più rispetto al precedente febbraio più caldo, quello del 2016. E l’Italia non sfugge all’allarme globale: secondo i dati Cnr-Isac, il mese di febbraio e l’inverno meteorologico sono stati i più caldi mai registrati: hanno avuto infatti rispettivamente 3,09°C e 2,19°C in più rispetto alle medie rilevate nel periodo 1991-2020.

Di questa emergenza e delle possibili soluzioni per invertire la rotta si parlerà in occasione della Giornata internazionale della Terra, un appuntamento che ogni anno coinvolge oltre un miliardo di persone in 192 Paesi del mondo. «Sempre più persone vogliono un’azione per il clima in tutte le società e in tutti gli schieramenti politici - ha sottolineato Stiell - perché avvertono gli impatti della crisi climatica nella loro vita quotidiana e nei loro bilanci familiari».

Gli eventi a Roma

In Italia si parte il 18 aprile con l’apertura a Roma del Villaggio per la Terra sulla suggestiva Terrazza del Pincio a Villa Borghese. Un’edizione già definita “pazzesca” da Earth Day Italia che organizza gli eventi con il Movimento dei Focolari, che andrà avanti fino al 21 aprile con centinaia di appuntamenti tra concerti, talk show, laboratori didattici, attività sportive, concerti, street art e decine di attività dedicate all’innovazione, all’ambiente e alla cultura.

Dal 18 al 21 aprile andrà in scena anche il Festival dell’Innovability presso la Casa del Cinema a Roma e il 22 aprile si terrà invece la maratona #OnePeopleOnePlanet giunta alla sua quinta edizione, con lo slogan «Torna a battere il cuore per la Terra!» e 16 ore di contenuti live dalla Nuvola di Fuksas, trasmessi in diretta su RaiPlay e vaticannews.va. Le reti social di Earth Day Network e del programma ambientale ONU Connect4Climate, organizzatore della Planet Week al G7 di Torino, penseranno a diffondere l’evento su scala mondiale e la sera, dall’Auditorium della Nuvola, sarà trasmesso in diretta lo storico Concerto per la Terra di Earth Day Italia: Luca Barbarossa, con la sua Social Band, dedicherà la serata al tema Pace e Ambiente insieme ad altri importanti artisti.

La filosofia

«Siamo alla cinquantaquattresima edizione di una celebrazione che dovrebbe essere solo una grande festa vissuta per ricambiare insieme le infinite gioie che la natura ci dona - spiega Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia – ma purtroppo viviamo un tempo nel quale è diventato più urgente che mai fare delle scelte, prendere delle decisioni. Mai come oggi, infatti, la sensibilità ambientale si è consolidata nell’opinione pubblica italiana e mondiale, ma stentiamo ancora a trasformare questa sensibilità in azione. Siamo alla vigilia del G7 Ambiente di Torino e le nostre iniziative sono state scelte come Flag Event per promuovere il dialogo tra culture e generazioni. Chiediamo a tutti gli operatori di pace di valorizzare questa importante occasione, per fare la differenza e dare il via ad una nuova stagione di comune impegno per la Pace e l’Ambiente».

Le celebrazioni italiane sono state infatti riconosciute dall’Earth Day Network di Washington come best case internazionale per la tutela del Pianeta e lo sviluppo di una coscienza ecologica: quest’anno diventeranno tappa iconica del G7 Clima, Energia e Ambiente di Torino che si svolgerà tra qualche giorno, dal 28 al 30 aprile. Per questo, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero dell’istruzione e del merito, gli studenti universitari e degli ultimi anni delle scuole superiori di Roma e Torino, insieme ad una rappresentanza di loro coetanei dai sette Paesi del G7, prenderanno parte a tavoli tematici per la stesura di un testo che sarà portato all’attenzione dei sette Ministri dell’Ambiente impegnati per il G7.