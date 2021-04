Clima, la Germania: «Ridurre emissioni del 65% entro il 2030»

La Germania vuole ridurre al 65% le emissioni entro il 2030. È questo l'obiettivo che si è data la ministra dell'Ambiente tedesca Svenja Schulze, che ha rilanciato il suo progetto per arrivare all'uso di energia prodotta solo da fonti rinnovabili entro il 2040. «Il contributo della Germania non può più limitarsi al 55 per cento dopo l'introduzione dei nuovi, e più stringenti, obiettivi dell'Ue», ha spiegato.

Il governo tedesco nei giorni scorsi ha aumentato la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili il prossimo anno di 1,1 gigawatt di energia eolica e 4,1 di energia solare. «Ma oggi dobbiamo fare ancora di più», ha sottolineato la ministra.