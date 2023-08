Corridoio Vasariano imbrattato a Firenze, il sindaco Nardella: «Un vergognoso gesto vandalico»

Ignoti hanno imbrattato con scritte le colonne del Corridoio Vasariano a Firenze. «Stamattina - commenta il sindaco Dario Nardella- ci siamo svegliati con questo vergognoso gesto vandalico», «abbiamo immediatamente avviato un'indagine con la polizia municipale.

Chi è stato

«Alia è mobilitata per fare tutti rilievi necessari e per eventuali esigenze di interventi», aggiunge il sindaco Nardella. In particolare ignoti hanno imbrattato con lettere e numeri le colonne del Corridoio Vasariano, sul lungarno Archibusieri che porta a Ponte Vecchio, sul lato che si affaccia sull'Arno. In particolare si legge 'Dks 1860'.