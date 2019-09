M5S, nasce Open comuni: scuola di formazione per gli amministratori grillini voluta da Rousseau

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Siamo molto soddisfatti dell'enorme entusiasmo che si è creato intorno a questa iniziativa. In pochigiorni abbiamo ricevuto oltre 1200 adesioni e, i 250 posti disponibili per questo primo incontro, sono stati prenotati inmeno di 48 ore. Una scuola che si rivolge a consiglieri comunali e municipali, agli assessori e a tutte le persone cheintendano supportare i portavoce o che si candideranno con una lista alle prossime elezioni amministrative». Lo afferma Davide Casaleggio, presidente dell'associazione Rousseau presentando 'open comunì, l'iniziativa in programma sabato a Roma.Si tratta, spiega Casaleggio con i soci di Rousseau Enrica Sabatini, Pietro Dettori e Max Bugani «di una vera e proprio scuola per formare e supportare i nostri portavoce o futuri portavoce comunali, affinché i grandi valori e le grandi competenze presenti nel nostro MoVimento, possano esprimere il loro massimo potenziale all'interno delle Istituzioni e al servizio della collettività».Oltre allo stesso Casaleggio - si legge nella nota - tra gli ospiti e i docenti d'eccezione che incontreranno gli oltre 250 iscritti all'evento provenienti da tutta Italia, ci saranno il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, la neo-ministra dellaPubblica Amministrazione, Fabiana Dadone e numerosi parlamentari ed esperti in vari settori, dalla tutela legale allacomunicazione politica. «Il MoVimento 5 Stelle - conclude il Presidente dell'Associazione Rousseau - nasce per essere lo Scudo dei cittadini, è per questo fondamentale che chi si fa carico delle loro istanze, lottando quotidianamente per difendere i loro diritti all'interno e all'esterno delle Istituzioni, possa contare in ogni momento sul know-how dei nostri esperti, degli altri portavoce nazionali e sul sostegno operativo di tutta la comunità del MoVimento».