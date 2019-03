Scontro tra auto, morti mamma e papà, feriti i figli: un arresto per omicidio stradale

Incidente mortale nella notte lungo la SS16 a Porto Recanati . Due persone (un uomo e una donna) sono morte e altre 5 sono rimaste ferite, fra cui due bambini, in un incidente stradale. Una persona è stata arrestata. Coinvolti tre automezzi. Sul luogo la polizia stradale , i vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere le due vittime e i due bambini, e il 118. La coppia deceduta nel sinistro stava viaggiando su una Peugeot, con i bambini nel sedile posteriore.Per cause in corso di accertamento, si è scontrata, al km 330+650, con una Audi e si è ribaltata. Arrestato per omicidio stradale il conducente della Audi, dove si trovavano altre due persone rimaste ferite. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una Ford Kuga, colpita dall'auto che si è ribaltata; in questo caso però non sarebbero feriti.