Harry e Meghan, il flop della fondazione Archewell è un "regolamento dei conti" dei reali? Il sospetto: «Vendetta contro di loro»

C'è maretta in casa Sussex: la situazione economica della Fondazione Archewell diretta da Harry e Meghan Markle è assolutamente pessima, tanto che si parla di flop finanziario e di charity sull'orlo della bancarotta.

Un fallimento annunciato che, secondo quanto spunta dai tabloid d'oltremanica, potrebbe avere qualche occulto dirigente: si tratterà forse di una strategia messa in campo dalla casa reale come 'vendetta' nei confronti della coppia? Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB