Harry vince la causa contro il Mirror: il tabloid ha raccolto «illegalmente» informazioni sulla vita privata dei Sussex. «Felice di aver ucciso il drago»

Il principe Harry ha ottenuto una prima vittoria, almeno parziale, in una delle cause della sua crociata contro le intrusioni nella sua vita privata dei tabloid. Un giudice dell'Alta Corte di Londra ha infatti condannato l'editore del Daily Mirror, accusato dal duca di Sussex di aver raccolto «illegalmente informazioni» in relazione a 33 storie scritte negli anni sulla sua vita privata, per avere realizzato «intercettazioni telefoniche su vasta scala dal 2006 ai 2011». La causa aveva visto il secondogenito di re Carlo III deporre di persona, primo reale nella storia contemporanea.

La difesa del giornale aveva negato durante il processo la sostanza delle accuse come pure «frutto di illazioni» o comunque come «tardive». Ma il giudice Timothy Fancourt, nel verdetto odierno, ha riconosciuto come «provata» la raccolta illegale d'informazioni sul principe almeno su 15 dei 33 articoli denunciati.

Il risarcimento

Fancourt ha quindi decretato un indennizzo a Harry pari a 140.600 sterline, rispetto alle 320.000 chieste dai suoi avvocati.

Le udienze

Nelle udienze è stato coinvolto pure Piers Morgan, in passato direttore del Mirror e attuale anchorman televisivo di successo dagli schermi di Talk Tv, emittente del gruppo Murdoch, protagonista polemiche velenose fino agli ultimi anni contro Harry e soprattutto contro la sua consorte Meghan. All'esito della sentenza, Mgn ha diffuso una breve nota nella quale «si scusa senza riserve laddove si siano verificati atti illeciti» definiti «storici» (e quindi non relativi ai comportamenti attuali, secondo l'azienda), assumendosene «la piena responsabilità» e assicurando di aver già dato mandato di pagare il «risarcimento adeguato».

Harry: «Felice di aver ucciso il drago»

Nel duro comunicato il secondogenito di re Carlo III ha affermato che «questo caso non riguarda solo l'hacking telefonico, ma una pratica sistematica di comportamenti illegali e scioccanti, seguita da insabbiamenti e distruzione delle prove». Il principe ha puntato il dito contro i vertici dell'editore Mgn (Mirror Group Newspapers), prendendo di mira direttamente l'ex direttore del Mirror, Piers Morgan, noto per le sue prese di posizione contro i duchi di Sussex, per il coinvolgimento nelle attività illegali, ed è arrivato a invocare anche l'intervento della polizia a fronte delle violazioni di legge emerse. Non solo, Harry ha affermato che sin da quando ha portato in tribunale il tabloid «storie diffamatorie e tattiche intimidatorie» sono state usate contro di lui a spese della sua famiglia. Il principe ha dichiarato infine di aver imparato che la pazienza è una virtù «di fronte al giornalismo vendicativo» scatenato nei suoi confronti.