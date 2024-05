Ludovica Di Gresy, chi è la ragazza (bionda) della lite tra Fedez e Iovino: la moda, i social (chiusi) e il legame con la famiglia

Lei ormai è «la ragazza bionda che era con Fedez». Si chiama Ludovica Di Gresy, ha 22 anni, è di Milano. Da giorni per gli appassionati di gossip lei è senz’altro uno dei personaggi del momento.

Ludovica Di Gresy, la sua storia

«Mentre Chiara Ferragni è a Los Angeles, Fedez fa nuove conoscenze» è il titolo ricorrente di molti dei video realizzati in quell’occasione e condivisi sui social. La giovane – che è molto riservata e su Instagram ha un profilo privato seguito da poco più di 3300 persone, fra cui appunto Fedez – si è diplomata nel 2020 al liceo artistico Giovanni XXIII di Milano e poi si sarebbe iscritta all’Istituto Marangoni per studiare moda. Grande appassionata di fashion, lavora anche come modella: di certo, in base alle poche informazioni su di lei che si possono attingere dai profili social di parenti e amici, è molto legata alla famiglia, dove per tutti è semplicemente “Dudi”.

Secondo quanto ricostruito, la 22enne era con Fedez anche il 21 aprile scorso, durante la festa organizzata alla discoteca milanese The Club per la fine del Fuorisalone: qui, in base alle testimonianze del personale di security e alle immagini dell’impianto di videosorveglianza del locale (scrive Repubblica), sarebbe stata all’origine della lite tra il rapper e il personal trainer Cristiano Iovino, poi aggredito e massacrato di botte quella stessa notte davanti al suo condominio in via Marco Ulpio Traiano da un gruppo di persone scese da un minivan scuro. Iovino al The Club avrebbe rivolto a Ludovica Di Gresy qualche parola di troppo, scatenando la reazione di Fedez e di alcuni esponenti della Curva Sud milanista, fra cui Christian Rosiello, che è una sorta di bodyguard del rapper. Né la ragazza né Fedez sono però indagati nel fascicolo aperto per rissa e lesioni dopo il pestaggio ai danni di Iovino, che non ha sporto denuncia: il personal trainer ha sostenuto davanti alle forze dell’ordine di essere stato aggredito da sconosciuti, ma due testimoni oculari hanno dichiarato di aver riconosciuto il rapper sul luogo dell’aggressione.

Anche in via Traiano il rapper sarebbe stato inquadrato dalle telecamere di sorveglianza accanto a una ragazza, che però non sarebbe riconoscibile. Nei giorni scorsi, Fedez ha parlato di Ludovica Di Gresy durante il programma radiofonico “La Zanzara”, di cui è stato ospite: «Mi può dire di questa signorina di cui parlano sui giornali?» gli ha chiesto il conduttore Giuseppe Cruciani. Il rapper: «Io e lei ci siamo sentiti e abbiamo riso quando abbiamo parlato di tutte queste cose che sono uscite».