Kate e William non mangeranno insieme a Natale: dai pranzi separati tra uomini e donne ai regali ironici, tutte le tradizioni di casa Windsor

Come si festeggia il Natale in casa Windsor? Le feste dei reali sono scandite da un programma organizzato nei minimi dettagli che segue delle tradizioni centenarie.

Re Carlo e famiglia si riuniscono a Sandringham House il 25 dicembre. Ma quest'anno non ci saranno Harry e Meghan.

La colazione separata tra uomini e donne

Il giorno di Natale i reali fanno colazione alle 9 prima di partecipare alla funzione religiosa delle 11 a Santa Maria Maddalena. Uomini e donne vengono divisi. Al ritorno nella residenza di campagna inizia subito l'aperitivo. L'ex chef reale Darren McGrady ha spiegato che le donne fanno colazione nelle loro camere da letto mentre gli uomini si riuniscono nella sala da pranzo due ore prima di andare in chiesa. Non è esattamente chiaro il motivo, ma significa che Kate e William, così come le altre coppie reali, non mangeranno mai insieme.

Il menu



Parlando nel 2017, diversi anni prima della morte della regina Elisabetta, McGrady aveva dichiarato al Daily Mail: «Il giorno di Natale, le signore generalmente optano per una colazione leggera a base di frutta a fette, mezzo pompelmo, pane tostato e caffè consegnato nelle loro stanze. I reali maschi, nel frattempo, scendono nella sala da pranzo per un'abbondante colazione alle 8.30 con uova, bacon e funghi, aringhe e rognoni alla griglia».

Perché mangiano separati

Il motivo della separazione non è del tutto chiaro, ma potrebbe essere quello di permettere alle donne di avere più tempo per preparare i capelli e il trucco per la funzione religiosa, seguita dalle foto di rito. McGrady ha continuato dicendo: «La prima volta che i reali si riuniscono alla vigilia di Natale è per il tè pomeridiano alle 16:00, che si tiene nel salone di Sandringham». Anche qui il menu è vario. Si tratta di una torta grande, di solito una torta allo zenzero o un pan di spagna al miele e panna; una torta alla frutta stonarebbe con la torta di Natale del giorno successivo. Tortine e scones si affiancano ai finger sandwich (senza crosta, serviti a quadretti) ripieni di prosciutto e inglese senape, formaggio Sage Derby e Branston Pickle o pollo Coronation, con una tazza di tè Earl Grey."

La cena e i regali ironici

I reali aprono i regali secondo una tradizione tedesca chiamata Heiligabend Bescherung, introdotta dal principe Alberto. I Windsor si scambiano i regali il 24 dicembre. Li aprono, però, il giorno di Natale al pomeriggio, mentre bevono il té delle cinque.Secondo alcuni rumours, i Reali inglesi hanno l’abitudine di farsi regali piccoli e ironici. Pare, ad esempio, che un anno Kate Middleton abbia regalato a Harry un kit da assemblare per costruire la fidanzata perfetta. E che Harry una volta abbia donato alla sovrana una cuffia con scritto: «La vita fa schifo, vero?».

Harry e Meghan e l'invito ritirato

Harry e Meghan, a quanto pare, non saranno presenti a Sandringham. Sembra che la coppia sia rimasta umiliata dopo che il loro invito è stato "ritirato" prima ancora di essere inviato. Inizialmente si diceva che il Duca e la Duchessa di Sussex, insieme ai loro figli, il principe Archie, di quattro anni, e la principessa Lilibet, di due, avrebbero trascorso le festività natalizie nel Regno Unito quest'anno. Tuttavia, un esperto reale ha raccontato che Re Carlo potrebbe aver annullato l'invito dopo l'uscita del nuovo esplosivo libro di Omid Scobie, Endgame.