Harry e Meghan, rifiutato l'invito per il matrimonio del duca di Westminster? Il caso (e le diverse versioni)

Il principe Harry e Meghan Markle esclusi dal matrimonio del duca di Westminster. Ma la dinamica non è chiara: una fonte vicina ai Sussex sostiene che potrebbe essere stato Harry a rifiutare l’invito per evitare uno scontro imbarazzante. L’assenza di Harry e Meghan dalla lista degli invitati alle nozze nella cattedrale di Chester ha fatto discutere, anche perché il Duca di Sussex e Hugh Grosvenor sono amici d’infanzia. Sembra infatti che Grosvenor, che ha invitato il principe e la principessa del Galles, avrebbe voluto coinvolgere anche i Sussex, ma ha deciso di non farlo per evitare scontri dopo lo scandalo legato alla recente uscita del nuovo libro di Omid Scobie. Forse ha ricordato quello che era successo nel 2004, quando, in occasione del matrimonio della sorella, era stata invitata anche Camilla Parker Bowles, ma le era stato detto di sedersi lontano dall'allora principe Carlo per evitare che la regina Elisabetta li vedesse insieme.

Ora però un articolo apparso su Page Six fornisce una versione diversa: Harry avrebbe ricevuto un invito di facciata qualche mese fa, per fare in modo che telefonasse a Grosvenor e gli dicesse che sarebbe stato troppo imbarazzante per lui e Meghan partecipare.

Il duca di Westminster, 32 anni, sposerà Olivia Henson, 30 anni, il 7 giugno. Il re, la regina, il principe e la principessa del Galles sono tutti invitati. Il Daily Mail ha rivelato lunedì che, nel compilare la lista degli invitati, Grosvenor era consapevole di un possibile litigio reale: «Hugh sa quanto possano essere delicati gli inviti di nozze», ha detto un amico di famiglia, anche se «Hugh è uno dei pochissimi amici intimi di William e Harry che ha mantenuto forti legami e una linea di comunicazione con entrambi. Vorrebbe che potessero sistemare le cose, ma si rende conto che è improbabile che accada prima del matrimonio». Il duca è anche il padrino del figlio di William, il principe George, ed è il terzogenito - e unico figlio maschio - di Gerald Grosvenor, il sesto duca di Westminster, e di sua moglie Natalia, discendente della casa imperiale russa dei Romanov.

Quando il duca fu battezzato il 23 giugno 1991, il re - allora principe di Galles - accettò di officiare come padrino. Grosvenor ha avuto anche un ruolo ufficiale nel corteo dell’incoronazione del re: ha portato gli stendardi delle armi reali e quello del Principato del Galles insieme al marchese di Anglesey, al conte di Caledon e al conte di Dundee. Olivia Grace Henson, fidanzata del duca da due anni, lavora per un’azienda alimentare etica. Ha frequentato la vecchia scuola della principessa del Galles, il Marlborough College. Grosvenor ha confermato il fidanzamento in una dichiarazione ufficiale: «Il Duca di Westminster e la signorina Olivia Henson sono lieti di annunciare che sono fidanzati e si sposeranno. La coppia, che sta insieme da due anni, si è recentemente fidanzata nella casa della famiglia del duca a Eaton Hall, nel Cheshire. I membri di entrambe le famiglie sono assolutamente entusiasti della notizia».