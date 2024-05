La visita in Nigeria di Harry e Meghan procede nella lunga e fitta agenda di impegni e visite. Appena arrivati a destinazione, i duchi di Sussex sono stati accompagnati nel loro hotel per poter riposare prima della lunga giornata che hanno trascorso ieri, 10 maggio. Durante la mattina, Harry e Meghan sono stati ospiti nella scuola della capitale Abuja, la Lightway Academy, dove hanno incontrato bambi ìni di tutte le età e la duchessa di Sussex ha rivelato un aneddoto sulla figlia Lilibet che la commuove ogni volta.

Non solo aneddoti, Harry e Meghan hanno anche giocato e ballato con gli studenti, tra risate e divertimento dei più piccoli.

L'aneddoto di Meghan

Meghan Markle ha conosciuto alcuni degli studenti di tutte le età che ogni giorno si recano a scuola alla Lightway Academy per studiare e sognare un futuro migliore. La duchessa ha voluto condividere un aneddoto molto personale con i bambini che erano presenti ad ascoltarli: «L'altro giorno la mia piccola Lilibet, mia figlia, mi ha guardato intensamente negli occhi e mi ha detto con la sua voce dolce: "Mamma mi rivedo in te!"»

Meghan Markle ha spiegato che la piccola intendeva che si specchiava nei suoi occhi marroni, ma che lei si è sentita toccata da quelle parole perché anche lei si rivede in sua figlia: «Mi sono aggrappata a quelle parole in modo diverso, io mi rivedo in lei e mi rivedo anche in ognuno di voi».

Il principe Harry, nel frattempo giocava e si divertiva con i bambini e in particolare uno studente di 5 anni: «Anche mio figlio Archie ha cinque anni! Lui è bravissimo a ballare e cantare, vediamo tu cosa sai fare».

La sorpresa per Meghan

Meghan Markle ha di recente scoperto che nel suo albero genealogico sono presenti radici nigeriane in grossa percentuale, quasi il 43%. Questa nuova scoperta ha dato un senso totalmente nuovo alla visita ufficiale dei duchi di Sussex che hanno potuto scoprire le origini della duchessa.

Dopo la lunga visita alla Lightway Academy, il preside della scuola e le insegnanti hanno voluto rendere omaggio alle radici di Meghab con un regalo del tutto inaspettato: una maschera tradizionale nigeriana e una serie di libri sul patrimonio nigeriano.

Il ricordo di Lady D

Nel pomeriggio il principe Harry ha fatto visita all'ospedale di riferimento dell'esercito nigeriano dove ha cercato di dare una parola di conforto a tutti i malati e i ricoverati, proprio come fece la defunta mamma Lady Diana nella sua visita ufficiale in Nigeria nel 1990.