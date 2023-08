Britney Spears minacciata dal marito (da cui sta divorziando): lui chiede più soldi altrimenti svelerà dettagli privati della popstar

In attesa dell'udienza del 20 settembre tra Francesco Totti e Ilary Blasi, anche altre coppie di personaggi famosi sono alle prese col proprio divorzio. Sam Asghari vuole separarsi da Britney Spears dopo un anno e due mesi dal loro matrimonio, secondo quanto riporta il sito d'informazione TMZ. La cerimonia si è tenuta il 9 giugno nella villa californiana di Thousand Oaks, alla presenza di circa 60 invitati, tra i quali star internazionali come Madonna, Drew Barrymore e la stilista Donatella Versace, che ha firmato l’abito della sposa. Asghari, 29 anni, vuole il mantenimento e il pagamento delle spese legali, ma non è tutto. Al centro del contendere sarebbe finito l'accordo prematrimoniale firmato con la nota popstar.

La minaccia

Sam Asghari starebbe minacciando di rilasciare informazioni «davvero imbarazzanti» su Britney Spears se il loro accordo prematrimoniale non verrà rinegoziato, stando a quanto riportato da Page Six.

Presumibilmente vuole che Britney dopo la loro separazione lo paghi più di quanto prevede il loro accordo prematrimoniale.

Britney Spears sarebbe corsa ai ripari e avrebbe ampliato la sua squadra legale con l'avvocato Laura Wasser, famosa divorzista delle star che le era stata già accanto nel 2008 durante la sua separazione dal suo ex marito Kevin Federline per la custodia dei loro due figli, Sean Preston, che ora ha 17 anni, e Jayden , ora 16enne.

Il retroscena

A quel tempo, un giudice dispose che Spears dovesse pagare Federline, 45 anni, 20.000 dollari al mese per il mantenimento dei figli. Wasser dichiarò che la sua cliente era soddisfatta della sentenza e aveva detto ai giornalisti: “Britney sta andando alla grande. È con i suoi figli in questo momento". Da allora ha assunto una serie di clienti di prim'ordine, tra cui Kim Kardashian, Johnny Depp e, più recentemente, Kevin Costner e Joe Manganiello.

Una fonte che sarebbe a conoscenza della situazione ha confermato che la popstar avrebbe assunto il potente avvocato poiché la sua separazione dall'attore di origine iraniana rischia di trasformarsi in una brutta battaglia legale. I rappresentanti legali di Asghari non hanno risposto alla richiesta di Page Six di commentare tali accuse. La richiesta di divorzio arriva dopo mesi turbolenti, durante i quali l'attore avrebbe sospettato anche un tradimento della Spears. Di contro, i fan della cantante più volte hanno denunciato la natura dei post social, spesso hot e sconclusionati, additando proprio Sam Asghari come responsabile. I due hanno anche perso un figlio con un aborto spontaneo nel maggio del 2022.