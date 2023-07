Britney Spears, Justin Timberlake e Collin Farrell «minacciano» la cantante: i retroscena nascosti nel nuovo libro della pop star

Tra meno di cento giorni uscirà il tanto atteso libro della regina del pop Britney Spears. Fra tagli e ritardi, è stata finalmente decisa la data ufficiale per l’uscita dell'autobiografia dal tiolo «The Woman in me»: il 24 ottobre uscirà in tutte le librerie.

Eppure le polemiche non mancano. Secondo quanto citato da una fonte di The Sun, la pubblicazione sarebbe stata rimandata di quattro mesi perché Justin Timberlake (42 anni) e Colin Farrell (47 anni), due degli ex più famosi della cantante di «Toxic», tramite i propri avvocati hanno chiesto di cancellare i dettagli più intimi delle rispettive relazioni che si troverebbero nel libro.

Altrimenti hanno minacciato di citarla in giudizio.

Timberlake e Farrell sapevano già cosa sarebbe stato pubblicato, ma ci sarebbe stata una discussione fra gli avvocati che avrebbero chiesto di ricevere la versione definitiva in anteprima e di tagliare certe parti, portando al ritardo. Spears e Timberlake sono stati insieme per tre anni dal 1999 al 2002.

Subito dopo, la cantante avrebbe cominciato a frequentare Farrell, ma lui ha sempre negato. Poi si è sposata tre volte. L’ultimo marito è Sam Asghari. Il libro, però, non si limita a raccontare gli amori passati e presenti o i retroscena del suo successo, ma si raccoglie le memorie della Spears nella loro forma più sincera.

Nei mesi scorsi la cantante aveva lasciato qualche commento nei suoi post su Instagram, definendo il processo di scrittura come “terapeutico”. Il libro sarà per lei la prima possibilità dopo lungo tempo di esprimere ciò che le è accaduto durante i 13 anni sotto la tutela legale del padre, Jamie, da cui è riuscita a uscire a novembre 2021 attraverso una lunga battaglia legale.