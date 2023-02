Sanremo 2023, Britney Spears pubblica la foto della sua iconica ospitata e scrive: «Torno presto»

Una foto della sua iconica esibizione al Festival di Sanremo 2002, pubblicata su Instagram. E una promessa: “Coming soon”, “Torno presto”. Tanto è bastato a Britney Spears per alimentare le voci – chissà se le sono arrivate, dall’altra parte dell’Atlantico – che vorrebbero la popstar superospite del Festival di Sanremo 2023, a ventuno anni di distanza dal passaggio sul palco dell’Ariston. Ieri sera, ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta, Amadeus aveva anticipato: «Nella serata di sabato sera ci sarà un’altra piccola sorpresa. Piccola solo perché non posso dirti di chi si tratta. È una donna. È una grande donna, per me è una grande donna».

Che si tratti proprio della voce di “Baby one more time”? In questi mesi Britney Spears è tornata al centro dell’attenzione mediatica – complice una mobilitazione social partita dai fan della cantante, preoccupati per le sue condizioni – per via della battaglia che l’ha portata a liberarsi dopo tredici anni della tutela legale del padre, che quest’ultimo ottenne nel 2008, nel bel mezzo di un periodo a dir poco turbolento della vita e della carriera della figlia, ricoverata addirittura per un trattamento sanitario obbligatorio nel reparto psichiatrico del Ronald Reagan UCLA Medical Center, in California. Non è dato sapere, al momento, quante reali possibilità ci siano di vedere di nuovo sul palco dell’Ariston la popstar da 150 milioni di copie vendute in tutto il mondo e se il post pubblicato da Britney Spears sia un’anticipazione o solamente un caso, però.

Per Britney Spears si tratterebbe di un ritorno in Italia a distanza di addirittura diciannove anni dal suo ultimo concerto, quello del 2004 a Milano. Due anni prima sul palco dell’Ariston cantò dal vivo “I’m not a girl not yet a woman”, accolta da superstar da Pippo Baudo. L’anno scorso, a distanza di vent’anni da quell’ospitata, sullo stesso palco l’aveva omaggiata Emma, cantando nella serata dei duetti del Festival insieme a Francesca Michielin la hit “Baby One More Time”.