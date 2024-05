Britney Spears, seminuda e scalza scortata dai medici fuori dall'hotel. «Ha avuto una crisi». Lei smentisce: «Mi ha incastrata mamma»

Britney Spears torna a far parlare di sé. Nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 maggio, la cantante americana è stata scortata fuori dall'hotel Chateau Marmont di Los Angeles. Era seminuda e scalza, attorno aveva soltanto una coperta ed era in evidente stato confusionale. In molti hanno sospettato che la popstar avesse avuto una profonda crisi nervosa, dovuta a una lite avuta con il suo attuale fidanzato Paul Soliz all'interno della loro stanza, a seguito della quale Spears ha subito una ferita a una gamba.

Ma, poche ore dopo, Britney ha voluto smentire tutte le false notizie che sono circolate nei media attraverso un video pubblicato su Instagram.

Cosa è successo

Dopo la pubblicazione delle inidiscrezioni, la celebre artista statunitense ha voluto smentire le voci sulla crisi con il proprio compagno pubblicando un lungo sfogo sui social: «Giusto perché lo sappiate, le notizie sono tutte false. Vorrei che in questo momento la gente capisse che, ogni giorno, sto diventando sempre più forte. Mi sono fatta male alla caviglia mentre cercavo di fare un salto per entrare nella mia stanza. I medici sono entrati senza il mio consenso, mi sono sentita abusata».

«Mia madre mi ha incastrata»

Nel video ha spiegato come, alla fine, l'aiuto dei medici sia stato di grande aiuto, visto che la distorsione alla caviglia era abbastanza grave e, tutt'ora, il piede è gonfio. Ma, alla fine della didascalia, Britney Spears ha voluto scaricare la colpa dell'accaduto sulla mamma Lynne, spiegando come sia stata lei ad aver dato origine alle voci. «So che mia madre è coinvolta, mi ha incastrata! - ha concluso la cantante - mi ha chiamata subito dopo l'accaduto, ancor prima che le voci iniziassero a circolare. Sono convinta che sia stata lei. Vorrei tanto avere dei nonni, non la sopporto».