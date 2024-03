Martina Stella si separa da Manfredonia, accordo dopo il tradimento. A lei la casa di Roma e l'assegno di mantenimento

Da ieri Martina Stella e Andrea Manfredonia non sono più marito e moglie, dopo sette anni di matrimonio e altri tre precedenti di convivenza. Il tribunale civile di Roma ha emesso il decreto di omologazione che rende efficace la separazione consensuale tra l'attrice famosa al grande pubblico per "L'ultimo bacio" e il procuratore sportivo figlio di Lionello Manfredonia, ex calciatore di Lazio e Juventus.

L'accordo raggiunto prevede l'affidamento condiviso di Leonardo, il figlio che la coppia ha avuto due anni fa, e che lei resti a vivere nella casa coniugale di Roma insieme al bambino e a Ginevra, frutto della precedente relazione con Gabriele Gregorini, l'hair stylist che si è fatto strada nel mondo del cinema. Andrea Manfredonia, difeso dal professor Romano Vaccarella, dovrà versare un assegno mensile per il mantenimento del figlio a Martina Stella, assistita dall'avvocato Antonio Conte.

LA FINE DELLA STORIA

La coppia vip è entrata in crisi lo scorso agosto.

L'attrice avrebbe scoperto che il marito aveva una relazione extraconiugale e ha deciso subito di chiedere la separazione. In un'intervista al settimanale "Oggi", rilasciata a gennaio, aveva spiegato: «Non scenderò nei dettagli, ma i motivi sono stati insuperabili e mi hanno causato tantissimo dolore. Ora i rapporti tra di noi sono rispettosi. Guardo avanti pensando ai figli, che sono il mio tutto, e al lavoro: mi ha sempre aiutato ad affrontare i momenti difficili».

Martina Stella: «Mi sono separata per motivi insuperabili. Lapo Elkann? Siamo molto legati, con Valentino Rossi una storiella»

E a proposito di lavoro, Martina ha di recente interpretato il ruolo di Claretta Petacci, l'amante del Duce, nella fiction "La lunga notte" andata in onda su Rai 1 a gennaio e che racconta le tre settimane precedenti la notte tra il 24 e il 25 luglio 1943, quando si svolse l'ultima riunione del Gran Consiglio e finì il fascismo.

«Claretta è amica, amante, madre, consigliera del Duce - aveva raccontato a "Oggi" la 39enne, figlia di un casellante della società Autostrade e di una ballerina - Nelle lettere lo dice chiaramente: "Sei il mio mito, sei il mio Dio". Io ho sempre ricercato la parte sana di una relazione, e lo insegno anche a mia figlia. Proteggo la mia indipendenza, i miei spazi. Metto limiti».

E un limite al suo matrimonio lo ha messo dopo aver scoperto l'infedeltà dell'uomo, quattro anni più giovane di lei, che aveva sposato e con il quale aveva dato alla luce un bambino. «È un periodo non facile, di ricostruzione. È arduo parlare dei miei momenti dolorosi - aveva confessato nell'intervista al settimanale - e anche sui social cerco sempre di dare un'immagine positiva di me, ironica e solare come sono io».

Per poi prendere le distanze dalle scelte fatte da altre due donne del mondo dello spettacolo, Belén Rodriguez e Ilary Blasi, che hanno pubblicamente confessato di essere state tradite: «Le rispetto nelle loro scelte di comunicazione. Sono personaggi televisivi più esposti di me: io faccio l'attrice, posso forse proteggermi in modo maggiore».

EX VIP E SFORTUNA IN AMORE

Nonostante abbia avuto fidanzati famosi come Valentino Rossi, Lapo Elkann e Primo Reggiani, Martina Stella ritiene di non aver avuto, finora, fortuna in amore nella sua vita: «Ho vissuto le mie relazioni sotto i riflettori e questo non ha aiutato. E poi sono sempre stata una donna indipendente, centrata su me stessa e sul mio mestiere. Indomabile. Questo ha complicato le cose».