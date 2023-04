Romea, terribile incidente: auto a ruote all'aria nel fosso, un morto e tre feriti

CHIOGGIA - Incidente stradale con tre auto coinvolte tra Cavanella d'Adige e Sant'Anna di Chioggia: un morto e tre feriti. Coinvolta una donna incinta. Lo schianto è avvenuto, verso le 16 di oggi 26 aprile 2023, al chilometro 79+500 della statale Romea attualmente chiusa al traffico. La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi e i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.