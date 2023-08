Pesare i passeggeri: anche la Corea del Sud chiede di salire sulla bilancia prima di salire in aereo

Prego, si pesi.

Per le compagnie di bandiera sudcoreane, oltre alla valigia bisogna pesare anche sé stessi prima di salire sull'aereo.

Korean Air, la più grande compagnia aerea del paese, ha annunciato che misurerà il peso medio dei passeggeri e dei loro bagagli a mano per garantire la sicurezza del volo. Non è una novità assoluta. Misure simili sono già in vigore in Nuova Zelanda. E ora anche ai viaggiatori che volano dai due più grandi aeroporti della Corea del Sud a Seoul sarà chiesto di salire sulla bilancia in aeroporto.

Le nuove misure entreranno in vigore all'aeroporto di Gimpo dal 28 agosto al 6 settembre, mentre lo stesso vale per i passeggeri in partenza dall'aeroporto internazionale di Incheon dall'8 al 19 settembre.

Ma a cosa serve sapere il peso del passeggero? Per la compagnia aerea è importante per determinare il peso medio sui voli.

La compagnia ha sottolineato che la privacy dei passeggeri partecipanti sarà mantenuta. Al nutrizionista, si deduce dunque, non sarà inviato il peso.

«I dati raccolti in forma anonima saranno utilizzati per scopi di indagine e non significa che i passeggeri in sovrappeso dovranno pagare di più», si legge in una nota della compagnia. «Sappiamo che salire sulla bilancia può essere scoraggiante. Vogliamo rassicurare i nostri clienti che non c'è nessun display visibile da nessuna parte», hanno detto a Seven Sharp.

«Dobbiamo conoscere i pesi di tutto ciò che va a bordo dei nostri aerei», spiegano ancora. «Per passeggeri o clienti, equipaggio e loro bagagli a mano, usiamo un peso medio e che il peso medio deriva da questa indagine», si legge. Serve, insomma, a fini statistici. E a voi, se avete sgarrato la dieta.