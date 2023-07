Un morto e numerosi feriti nel colossale rogo delle nave cargo lungo 200 metri: incendio causato da auto elettrica

Un morto e numerosi feriti per un incendio su un mercantile carico di auto ora completamente distrutto.

L'incendio è scoppiato avvenuto quando la nave si trovava a 50 chilometri a nord dell'isola di Ameland. Partita da Brema, era diretta in Egitto a Port Said.

«L'equipaggio ha cercato di spegnere l'incendio da solo, ma non ci è riuscito. Purtroppo una persona è morta e molte altre sono rimaste ferite», ha detto la guardia costiera olandese. La nave trasportava auto dalla Germania all'Egitto.

File photo of the cargo ship, the Fremantle Highway. It's reported that an electric car caught fire and the fire spread rapidly. It's feared the vessel may sink.



