Tragedia in Scozia con un incidente che ha coinvolto un van che trasportava un gruppo di turisti italiani. Come riferisce SkyNews, ci sono una donna e un bambino di 4 anni italiani fra i 5 morti dell'incidente avvenuto la notte scorsa fra un minibus e un fuoristrada, scontratisi in un frontale.





L'incidente è avvenuto nel Moray, regione della Scozia affacciata sulla costa nord-orientale britannica, dove un minibus e un fuoristrada si sono scontrati frontalmente. L'episodio è avvenuto sulla strada A96, fra il villaggio di Keith e quello di Huntly, nel confinante Aberdeenshire, sede di uno dei tanti castelli medievali scozzesi. I feriti sono stati portati in ospedale in elicottero e l'A96 è rimasta chiusa al traffico per tutta la notte.

4 year old boy among 5 people killed in crash on #A96 in #Moray. A 3 year old boy is being looked after in hospital over ‘minor injuries’. The latest of the dead & injured in Police #Scotland press conference 👇 pic.twitter.com/DmhGTgoTr3 — Bryan Rutherford (@BryanRutherford) 27 luglio 2018

