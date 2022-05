Guerra in Ucraina, la diretta. Biden: «Aiuti militari per 150 milioni». Zelensky apre a nuovi colloqui di pace. Mosca: Polonia possibile fonte di minacce

Guerra in Ucraina, giorno numero 73: non si ferma l'offensiva della Russia come il supporto degli Usa: ammonta infatti a 150 milioni di dollari l'ulteriore pacchetto di aiuti militari a Kiev annunciato da Joe Biden. Lo ha reso noto lui stesso su Twitter.

Guerra in Ucraina, la diretta

Ore 8.20 - Le forze russe hanno sparato ieri su una colonna di 15 auto di civili che scappavano da una città occupata da Mosca nella regione di Kharkiv (est), uccidendo almeno quattro persone: lo riporta l'agenzia Unian. Le auto avevano lasciato la città di Volchansk, nel distretto di Chuguevsky, e sono state attaccate vicino alla città di Stary Saltov, a circa 30 km a sud. La polizia ucraina ha trovato sei auto danneggiate e quattro corpi bruciati.

Ore 8.11 - L'esercito ucraino ha affermato che le forze russe hanno iniziato a far saltare in aria i ponti per rallentare una controffensiva ucraina nel nord-est. Nel suo ultimo aggiornamento, lo stato maggiore di Kiev ha reso noto che nell'area di Tsyrkuny e Rusky Tyshky, a est di Kharkiv, «gli occupanti hanno fatto saltare in aria tre ponti stradali per rallentare le azioni di controffensiva delle forze di difesa». Nelle ultime due settimane, le truppe ucraine hanno riconquistato un certo numero di villaggi a nord e ad est di Kharkiv, rendendo più difficile per i russi usare l'artiglieria contro la città e minacciando di interdire le linee di rifornimento russe per le forze che combattono a Donetsk e Luhansk. Kharkiv è vicino al confine russo ed è stata una delle prime città a subire attacchi russi.

Russia seemed to have enough ships in the Black Sea to overwhelm Ukraine’s defences. But in late February Turkey prevented Russia from sending new warships https://t.co/ssQSLOl22A — The Economist (@TheEconomist) May 7, 2022

Ore 8.02 - «Stiamo lavorando a opzioni diplomatiche per salvare i nostri militari che rimangono nell'Azovastal». Lo detto Volodymyr Zelensky, in un video pubblicato la notte scorsa, in cui, senza fornire dettagli, che «mediatori influenti, Stati influenti» sono coinvolti in queste opzioni. Finora, nelle precedenti evacuazioni dell'acciaieria che da giorni è sotto l'attacco dei russi che vogliono conquistare l'ultimo baluardo della resistenza ucraina a Mariupol, sono usciti sono civili, in maggioranza donne, bambini ed anziani.

Ore 6.59 - Le forze ucraine hanno respinto ieri otto attacchi russi e hanno abbattuto almeno 14 droni dell'esercito di Mosca: lo riporta l'agenzia Ukrinform. Inoltre, secondo l'ufficio stampa dell'Operazione delle forze congiunte, sono stati distrutti tre carri armati russi, oltre a otto sistemi di artiglieria, sette veicoli corazzati da combattimento, tre unità di equipaggiamento speciale e un veicolo.

Ore 05.58 - Peskov: la Polonia potrebbe essere fonte di minacce Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha puntato il dito sulla «retorica ostile» delle autorità polacche e ha affermato che Varsavia potrebbe essere una «fonte di minacce». Lo riporta Reuters.

Ore 05.52 - Odessa, coprifuoco il 9 maggio Il coprifuoco è stato annunciato nella provincia di Odessa per il 9 maggio, giorno in cui si festeggia la vittoria sui nazisti nella Seconda guerra mondiale, per l’«alto rischio» che i russi bombardino la città in quella data. Lo riferisce il Kyiv Independent. Il coprifuoco rimarrà in vigore dalle 17 di domenica 8 maggio alle 5 di martedì 10.

Ore 5.01 - Ammonta a 150 milioni di dollari l'ulteriore pacchetto di aiuti militari a Kiev annunciato da Joe Biden. Lo ha reso noto lui stesso su Twitter.

Today, the U.S. is continuing our strong support for the brave people of Ukraine as they defend their country. I am announcing another package of security assistance that will provide additional artillery munitions, radars, and other equipment to Ukraine. https://t.co/lpvJbFF9Q3 — President Biden (@POTUS) May 6, 2022

Ore 4.46 - L'Ucraina sarebbe disposta ad accettare un accordo di pace di compromesso con la Russia se le forze di Mosca si ritirassero «sulle posizioni del 23 febbraio», ha detto il presidente Zelensky, lasciando intendere che almeno per ora Kiev non pretenderebbe la restituzione della Crimea, annessa dai russi nel 2014.