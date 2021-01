Furto a Buckingham Palace: il maggiordomo ruba oggetti per 100mila sterline e li rivende su eBay

Furto a Buckingham Palace. Non è un nuovo titolo della fortunata serie Netflix The Crown, ma quello che è realmente accaduto nel palazzo reale londinese tra l'11 novembre 2019 e il 7 agosto 2020. Il colpevole? Come nella più classica delle tradizioni, è il maggiordomo.

Adamo Canto, 37 anni, è stato al servizio della famiglia Reale per cinque anni lavorando nelle cucine ma durante la pandemia il suo ruolo è cambiato ed è stato affidato al settore pulizie. La nuova mansione gli ha permesso di avere libero accesso alle aree più private del palazzo, e l'occasione ha fatto l'uomo ladro: la polizia ha trovato una "quantità significativa" di oggetti rubati nei suoi alloggi presso i Royal Mews a Buckingham Palace, mentre molti altri, 37 in totale, erano già finiti in vendita su eBay a un prezzo di molto inferiore al loro reale valore.

Tra i cimeli trafugati, un album fotografico del banchetto in occasione della visita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel Regno Unito, del valore di £ 1.500, fotografie ufficiali firmate del Duca di Sussex e del Duca e della Duchessa di Cambridge. Circa 77 oggetti sono stati presi dal negozio del palazzo, mentre altri sono stati rubati da luoghi come gli armadietti del personale, il negozio della Queen's Gallery e il magazzino del Duca di York, che è stato derubato di un telefono cellualre. Canto ha anche ammesso di aver rubato una medaglia Companion of Bath appartenente al Master of the Household, che è stata venduta online per £ 350. Il valore complessivo dei furti messi a segno da Adamo Canto è di oltre 100mila sterline, ma i proventi delle sue vendite online hanno fruttato poco più di 7mila sterline.

A mettere la polizia sulla giusta strada è stato il vice ammiraglio Tony Johnstone-Burt, che ha notato l'assenza della medaglia perché aveva bisogno di indossarla per il Queen's Trooping the Colour e in seguito gli è stato detto dallo staff che gli oggetti rubati erano in vendita online.

Rilasciato su cauzione dopo l'ammissione delle sue colpe, Canto è stato ora condannato a otto mesi di carcere. Per lui si aprono ben altre stanze rispetto a quelle reali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA