Napoleone, Alessandro Barbero all'Isola d'Elba per il bicentenario: speciale in onda il 4 maggio su Rai Storia

Rai Storia celebrerà il bicentenario della morte di Napoleone con un docufilm, che andrà in onda martedì 4 maggio, alle ore 21.10. Rai Storia ha deciso di ambientare all'Isola d'Elba «Ei fu. Vita, conquiste e disfatte di Napoleone Bonaparte». A guidare lo spettatore lungo le tappe salienti della vita dell'imperatore francese Alessandro Barbero: lo storico e divulgatore racconterà le gesta del primo grande protagonista dell'era contemporanea, dall'infanzia fino alla sua morte. Sulla base di fonti - documenti, biografie, memoriali - e attraverso la voce di alcuni grandi testimoni interpretati da attori, sono stati ricostruiti i momenti chiave dell'esistenza di un uomo capace di esportare le sue idee rivoluzionarie in tutta Europa, incendiando gli animi di milioni di individui e spaccando, ieri come oggi, l'opinione pubblica.

Sullo sfondo della narrazione di Alessandro Barbero, l'Isola d'Elba e alcuni luoghi di grande fascino, testimoni immutati dell'esilio di Napoleone. A Portoferraio hanno fatto da scenografia alle riprese la Palazzina dei Mulini (prima residenza scelta dall'esule corso), Forte Falcone, la Torre della Linguella e Villa San Martino, residenza estiva nell'entroterra dell'Isola. Altra location scelta è stata Madonna del Monte, nei pressi di Marciana. Si tratta di uno dei luoghi più amati da Bonaparte, che qui passeggiava fino a giungere al Santuario, da dove la vista a tutto campo permetteva di scorgere l'amata Corsica al di là del mare. Sempre qui trovò una parentesi di serenità con Maria Walewska, sua fedele amante, che si recò in visita all'Elba il 1° settembre 1814, insieme al figlio Alessandro nato dalla relazione con l'Imperatore. La puntata di Rai Storia dedicata a Napoleone è uno dei tanti appuntamenti culturali che stanno fiorendo intorno al Bicentenario di cui l'Elba, luogo napoleonico d'Italia per eccellenza, sarà protagonista con una serie di iniziative che animeranno tutto l'anno e saranno annunciate nelle prossime settimane.

