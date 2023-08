Isola d'Elba, incendio e paura: 700 sfollati. Evacuate le case e un campeggio (bruciati 14 ettari)

Fiamme e paura. Sono stati circa 700 gli evacuati totali a causa dell'incendio sviluppatosi ieri sera all'isola d'Elba, nei boschi tra Rio Marina e Porto Azzurro, in località San Felo: evacuate alcune abitazione e un campeggio per precauzione.

Lo riferisce la Regione spiegando anche che il rogo è in fase di contenimento: sull'isola stanno operando decine di squadre a terra, due elicotteri regionali e due Canadair.

Degli evacuati 150 sono stati ospitati in strutture comunali, i restanti hanno trovato sistemazione in autonomia. Al momento si prevede il rientro degli evacuati nei rispettivi alloggi in serata.