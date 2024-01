Alessandro Barbero va in pensione: l'applauso degli studenti al prof di Storia più amato d'Italia

Alessandro Barbero va in pensione. Il professore di Storia Medievale ha tenuto la sua ultima lezione "ufficiale all'Università del Piemonte Orientale a Vercelli che è terminata con un lungo applauso dei suoi allievi.

Il video del saluto commosso è stato pubblicato dall'account Primo_Vassallo ed è diventato virale in pochi istanti.

Alessandro Barbero, accademico da oltre 20 anni potrebbe continuare a mantenere la sua cattedra ottenuta nel 1998 ma ha scelto la pensione anticipata. Negli ultimi anni è diventato uno dei divulgatori più amati d'Italia, autore di numerosi best seller. Le sue conferenze in tutt'Italia sono spesso sold out, con un pubblico di giovanissimi, ed estratti delle sue lezioni sono virali sui social.

L'ultima lezione all'università insomma non significa affatto il suo addio alle scene: come ha confermato alla stampa il professore continuerà la sua attività di divulgatore anche nei prossimi anni.