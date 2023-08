Passeggiano in strada e vengono investiti da un'esplosione improvvisa: feriti due ragazzi di Cittadella e Castelfranco

Due ragazzi di Cittadella e Castelfranco sono rimasti vittime di un'esplosione avvenuta all'isola d'Elba.

Come stanno i ragazzi feriti

L'incidente è accaduto intorno alle 10 di questa mattina, 25 agosto. Sitratta di due 19enni che stavano camminando nella cittadina di Rio nell'Elba, in un sottopassaggio in via Taddei Castelli, quando improvvisamente sono stati colpiti dalla deflagrazione di una bombola del gas. I giovani hanno riportato ustioni di primo e secondo grado, sono stati portati in Pronto soccorso a Portoferraio e il più grave a Pisa. Sul posto oltre alle ambulanze del 118 con il medico sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento un principio di incendio e messo insicurezza l'area. Sono al vaglio gli accertamenti per stabilire le cause dell'incidente.

Pper uno dei due giovani, che ha riportato ustioni più gravi, è stato deciso il traferimento con l'elicottero Pegaso, in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa. L'altro giovane è rimasto ferito in modo più lieve: ha riportato ustioni a un braccio ed è stato accompagnato in ambulanza all'ospedale di Portoferraio.