«Buongiorno, mamma»: la storia vera della fiction di Canale 5 con Raoul Bova

È ispirata a una storia vera la fiction di Canale 5 «Buongiorno, mamma» con Raoul Bova e apprezzatissima dal pubblico nelle prime due puntate. Nella serie Anna Della Rosa è costretta in un coma profondo e i suoi figli e il marito (Bova, appunto) la accudiscono senza sosta facendola restare al centro delle loro vite. In maniera diversa, ma sempre importante.

La storia vera di «Buongiorno, mamma»

La storia a cui è ispirata la trama è quella di Angela Moroni, 64 anni e madre di 5 figlie. La donna si sentì male nel gennaio del 1988 e da quel giorno finì in coma per 29 anni. Dopo le risposte negative di diverse cliniche a cui la famiglia si era rivolta, il marito Nazzareno e le figlie decisero di trasferirla in casa e badare loro stessi a lei. A nessuno venne mai in mente di staccare la spina. «Il funerale di Angela è stata una festa perché Angela non è sparita nel nulla - il racconto del marito in un'intervista del 2017 a «La Croce quotidiano» -. Lei ha iniziato una nuova vita, una vita senza fine, una vita eterna».