Rai, le fiction 2025 e gli addii inaspettati: da Mare Fuori 5 alla serie su Mike Bongiorno, cosa vedremo

Grandi novità in casa Rai. La direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, ha fatto il punto con Tv, Sorrisi e Canzoni sulle serie in arrivo.

Can Yaman interpreterà Sandokan in un telefilm il cui ciak è partito la scorsa settimana tra Lazio e Calabria. Claudio Gioè vestirà i panni di Mike Bongiorno. Lunetta Savino interpreta "una giudice integerrima" in Libera. Alessandro Gassman l'avvocato Guerrieri in una nuova serie. Non ci saranno nuovi episodi de I bastardi di Pizzofalcone.

I ritorni e gli addii

Flavio Insinna tornerà nella fiction L'altro ispettore. Il Commissario Montalbano potrebbe giungere all'ultimo capitolo perché bisogna valutare gli impegni degli attori. Non è certo se ci sarà una quarta stagione de Le indagini di Lolita Lobosco e la terza stagione di Studio Battaglia è in fase di valutazione. In autunno ci saranno: la quarta e ultima stagione de L'amica geniale, Don Matteo 14 con Raoul Bova, Black out – Vite sospese 2 con Alessandro Preziosi, Vincenzo Malinconico – Avvocato d'insuccesso 2 con Massimiliano Gallo; Fiori sopra l'inferno – I casi di Teresa Battaglia 2 con Elena Sofia Ricci.

Nel 2025 andranno in onda le nuove puntate di Un professore 3 con Alessandro Gassmann, Il Commissario Ricciardi 3 con Lino Guanciale e Che Dio ci aiuti 8. In quest'ultima Elena Sofia Ricci comparirà in qualche episodio e Francesca Chillemi sarà la protagonista. Il racconto si sposta da Assisi a Roma in una casa di accoglienza per ragazze in difficoltà. Nel 2025 va in onda Rocco Schiavone 6.

Le serie in produzione, Mare Fuori

Le riprese della quinta stagione di Mare Fuori cominceranno a giugno e quelle della quarta di Makari a fine agosto. Al via in autunno le riprese della quarta di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore 4. Ci sarà l'ottava stagione di Un passo dal cielo con Giusy Buscemi.

Mare Fuori

In Mare Fuori, Carmine Recano interpreta il personaggio di un prete anticamorra. Matteo Paolillo, Edoardo, potrebbe morire nel primo episodio nella cripta dei Ricci. Gli spettatori dovrebbero scoprire chi è stato a colpirlo con una pala e rinchiuderlo nella tomba insieme al tesoro della famiglia criminale. La quinta stagione potrebbe approfondire la vita di Rosa (Maria Esposito) lontana dall'Ipm e da Carmine (Massimiliano Caiazzo).

Il nuovo Sandokan

La storia è ambientata nel Borneo a metà del Diciannovesimo secolo. La nativa tribù dei Dayak, da qualche tempo, deve arginare la sete colonialista degli inglesi. Sandokan (Can Yaman) non si schiera e pensa al proprio tornaconto. È alla guida di una ciurma di pirati, di cui fa parte anche il sodale Yanez de Gomera (Alessandro Preziosi). La capacità di non prendere mai posizione vacilla quando incontra Marianna (Alanah Bloor), la figlia del console britannico di Labuan. In comune hanno lo spirito selvaggio, la propensione per l’avventura, il sogno di una vita movimentata. Si innamorano ma non hanno futuro. Inoltre, finiscono nel mirino di Lord James Brooke (Ed Westwick), deciso a catturare Sandokan e conquistare Marianna, la perla di Labuan.

L'avvocato Guerrieri

La nuova fiction Rai con Alessandro Gassmann è tratta dalla trilogia di romanzi de L'avvocato Guerrieri di Gianrico Carofiglio. L'avvocato è un uomo riluttante e malinconico, che vive a Bari e si aggira tra i vicoli della città, sfidando i criminali. È appassionato di boxe e si innamora spesso. Il legale si occuperà dei casi più disparati.

Mike Bongiorno

La serie su Mike Bongiorno si intitolerà Mike. I quattro episodi andranno in onda su Rai1. La vita del conduttore verrà sviscerata dalla sua adolescenza fino al successo in tv. Claudio Gioè ed Elia Nuzzolo interpreteranno Mike da giovane e da adulto. Le riprese sono iniziate il 18 aprile scorso.