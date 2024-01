Giorgio Zito, morto il fratello di Edoardo ed Eugenio Bennato: ecco perché usò il cognome della madre

È morto a 74 anni il musicista Giorgio Zito Bennato, fratello minore dei cantautori Edoardo ed Eugenio. A darne l'annuncio ieri su Facebook lo stesso Eugenio, che ha condiviso alcuni scatti insieme al fratello.

L'uomo sarebbe deceduto improvvisamente nella sua casa di Napoli nella giornata di ieri.

La scomparsa

Con un post su Facebook, Eugenio Bennato ha annunciato ieri la scomparsa del fratello minore, Giorgio Zito Bennato, anche lui musicista. Morto improvvisamente nella sua casa di Napoli, l'uomo aveva 74 anni. «Addio Giorgio, il più piccolo di noi tre, il più saggio di noi tre», ha scritto il fratello postando alcune immagini sui social.

Artista e musicista, Giorgio aveva deciso di presentarsi nel mondo dello spettacolo con il cognome della madre, "Zito", per non sfruttare la fama dei fratelli. Con loro aveva esordito da giovane, suonando il benjo, le percussioni, la chitarra acustica e facendo anche il tecnico del suono. Fondatore del gruppo rock dei Diesel, aveva lavorato con Eduardo per l'album "La Torre di babele" e partecipato nel 1980 al festival di Sanremo con la canzone "Ma vai, vai". Insieme ai fratelli creò le Edizioni Musicali 55 e poi la Cheyenne records. Tra i primi a manifestare il proprio cordoglio alla famiglia, il regista Giorgio Verdelli. I tre Bennato nel 2017 hanno cantato insieme il brano "Domani".