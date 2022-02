Gf Vip, Manuel Bortuzzo pronto a tornare nella casa? Ecco perché potrebbe farlo

Favorito fin dalla prima puntata, dopo quattro mesi Manuel Bortuzzo è stato costretto, a malincuore, a salutare la casa del Gf Vip per ragioni di salute. Ma per amore della sua Lulù il concorrente sarebbe pronto a rientrare nel reality.

Lulù Selassié. Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy.

Dopo averla rivista, da lontano, nel giardino della casa per San Valentino, Manuel Bortuzzo ha capito di non riuscire più a starle lontano. Per questo sarebbe pronto persino a rientrare nel Grande Fratello Vip per accompagnare la sua fidanzata in finale. Proprio come sta accadendo in queste ore con Alex Belli, rientrato per stare accanto a Delia Duran (e a Soleil Sorge).

Manuel Bortuzzo chiede di rientrare nella casa del Gf Vip

«La sorpresa è stata bellissima. Ho provato in tutti i modi a trattenermi, perché non è così facile. Se mi fossi lasciato andare solo alle emozioni che provavo o mi saltava addosso o finiva male, quindi non potevo assolutamente. Dovevo darle un po' di carica e farle capire che tutto va bene» ha raccontato Manuel in una diretta Instagram. «Ho fatto un'intervista con CasaChi, dove abbiamo fatto un appello per farmi fare la quarantena per entrare – ha aggiunto il vippone –. Quindi vediamo cosa si può fare, io sono disponibile a tutto per lei». Stando alle sue parole, Manuel Bortuzzo sarebbe pronto a tutto pur di restare ancora un mese tra le braccia della sua bella al Gf Vip. Di certo Lulù, che lunedì sera era visibilmente commossa dopo i regali di San Valentino del ragazzo – una lettera, dei cioccolatini e un orso di peluche gigante –, sarebbe al settimo cielo se la produzione concedesse questo strappo alla regola. E in un'edizione dove i concorrenti entrano ed escono quando vogliono, come mai era successo prima, non è così difficile immaginare che possa accadere.