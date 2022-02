Gf Vip, Lulù Selassiè regina del web: a sorpresa il suo imitatore: ecco chi è Claudio Napolitano star di TikTok

Lulù Selassié è la vera queen di questa edizione del Gf Vip e a metterle la corona in testa è stata Cardi B. Il successo della principessa è indiscutibile e sui social impazzato le imitazioni della gieffina e gli # a sua difesa. Dopo l'uscita di Manuel Bortuzzo il momento non è facile per la gieffina che si sente persa e non compresa e così stasera Alfonso Signorini ha voluto tirarla su di morale prima facendola parlare con il suo mnau e poi con una sorpresa speciale.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, Manuel Bortuzzo si schiera a difesa di Lulù... TELEVISIONE Gf Vip, Lulù vittima? «Nessuno mi capisce».... TELEVISIONE Gf Vip, Manuel Bortuzzo abbandona in lacrime il reality: Alfonso... TELEVISIONE Gf Vip, le indimenticabili parole di Manuel a Lulù: «Con... TELEVISIONE Gf Vip, la gaffe di Manuel Bortuzzo con il fratello Kevin:...

Gf Vip, Lulù incontra se stessa

Tutti in giardino, i concorrenti della casa di cinecittà hanno una sorpresa che li attende. E la guest star è Lulù. Lei è al centro della passerella, Alfonso la vuole la. Perchè oggi per la Selassiè è arrivato il momento di capire cosa accade fuori dal loft così Signorini vuole farle capire quanto è amata dal pubblico e le fa incontrare se stessa, anzi, Claudio Napolitano, il suo imitatore; che però è esattamente come lei. «Amore sei fake, quella reale sono io». pantaloni a zampa leopardati, top verde acido, occhiali quadrati, ciuffetti nei capelli e lentiggini immancabili. Claudio è come Lulù. Ma la vippona, nonostante si sia molto divertita ci tiene a specificare una cosa: «Non mi vesto così, sono più sexy»

La principessa star del web: ecco chi è

Lulù Selassiè è sicuramente una star di TikTik e le sue imitazioni spopolano sul web ma quella di Claudio Napolitano è la più condivisa e apprezzata. Claudio che ha 24 anni e vanta oltre 11mila follower su Instagram e tantissimi anche su TikTok è diventato virale con le sue imitazioni della vippona: trucco, outif e voce sono molti simili a quelli della principessa e questo fa impazzire il web.