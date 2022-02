Manuel Bortuzzo: «Grazie Aldo, ora vado a vivere con Lulù»

Se non ci fosse stato Aldo Montano forse Manuel Bortuzzo non sarebbe mai entrato nella Casa del Grande Fratello Vip. E viceversa. «Quando l’ho abbracciato, ho sentito la sua forza, ho visto il suo sorriso e mi sono detto: “Wow, qui dentro ho un fratello, una spalla”. E così è stato». Per il settimanale Chi, Manuel e Aldo sono ancora insieme, uno di fianco all’altro. «Mi piace che mi veda come un fratello perché ho 20 anni più di lui e pensavo di essere lo zio buono o un fratello attempato - racconta il campione di scherma -. È stato tutto naturale, complice la passione per lo sport. La nostra vita è stata simile, siamo partiti da casa da piccoli con la nostra valigia di sogni e speranze. Lui ha una famiglia unita, molto italiana, e io uguale…».

Un’amicizia nata dentro un gioco che continua anche nella vita normale con progetti e tanta voglia di vedersi: «Mi piacerebbe molto allenarci insieme a Roma, magari lui viene con me in piscina e poi io salgo su a tirare di scherma. Ho avuto una grande fortuna ad avere sia lui che Lulù nella stessa città». Aldo sorride perché per Manuel pensa in grande: «Se a Manuel piacesse la scherma, oltre al nuoto, sarei più che felice, mi farei in quattro per dargli una mano, gli metterei a disposizione tutto il mio bagaglio. In ogni caso ci vedremo, difficilmente si potrà staccare da me: farò come Lulù…». Già Lulù, la ragazza che ha cambiato la vita a Manuel. «Quando ha incontrato Lulù per la prima volta mi sono detto: “Quanto è bella, è diversa”, e me lo sono ripetuto un sacco di volte. Fin da subito abbiamo avuto una connessione unica, sembrava che capisse i miei problemi, che li conoscesse». All’inizio con Lulù però è stato duro perché «aveva un modo di fare che pensavo non fosse compatibile con il mio». E invece ora Manuel sogna una vita insieme a lei. «Dopo le liti stavamo in camera a pian- gere abbracciati, non ci importava di quello che avrebbe pensato la gente. Mi ha fatto capire che siamo diversi, ma c’è un modo di amare che ci unisce».

Uscire dalla Casa del GF Vip è stato necessario per lui, per la sua salute ma non l’avrebbe mai fatto se avesse potuto resistere ancora un po’… «Mi è costato tantissimo, piango ogni giorno: vo- levo restare, ma ho dovuto dare la priorità a una situazione fisica che aveva bisogno di cure. Sono già riuscito a organizzare tutto le varie visite, i test, gli allenamenti, posso ridare un tono a quello che stavo perdendo». Ma Manuel è pronto per fare il grande passo, continuare quello che dentro la Casa di Cinecittà è appena cominciato:. «Magari andrò a vivere con lei. In questo momento sto sotto a un treno, è triste guardarla da fuori. Sono andato a conoscere la sua famiglia, sono stato ore con sua sorella Clarissa per sentirmi vicino a lei e non vedevo l’ora che ci fosse la puntata per salutarla». È proprio innamorato. «Non lo sono mai stato così, ci metto la mano sul fuoco». Ultima domanda del settimanale diretto da Alfonso Signorini: Suo papà è d’accordo? «Lui è contento se mi vede felice, sta capendo».