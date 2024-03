Kate Middleton, lo zio Gary Goldsmith entra nella casa del Grande Fratello: attesa per le parole sulla Royal Family

La Famiglia Reale Inglese deve fare i conti con la partecipazione dello zio di Kate Middleton, Gary Goldsmith, al reality show Celebrity Big Brother.

L'annuncio è avvenuto mentre la principessa è ancora assente e in convalescenza dopo l'intervento chirurgico addominale, e l'inizio dello show è previsto per questa sera.

Le speculazioni su Gary che possa rivelare segreti sulla famiglia reale stanno suscitando preoccupazioni sia nella famiglia Middleton che nel Palazzo reale. Sia la famiglia di Kate che Kensington Palace sarebbero preoccupati per ciò che Gary potrebbe dire riguardo ai reali e alla famiglia della principessa del Galles. Secondo le indiscrezioni, Gary, 58 anni, sarebbe stato rimproverato dai genitori di Kate per la sua decisione di partecipare al programma, ma si dice che parlerà solo positivamente della nipote Kate. Tuttavia, potrebbe criticare anche il principe Harry e Meghan Markle, su cui avrebbe espresso più volte pubblicamente disprezzo. La partecipazione di Gary al reality show è vista ovviamente con un velo di preoccupazione da parte della famiglia Middleton e del Palazzo, poiché potrebbe danneggiare l'immagine della famiglia reale. Si teme che Gary possa parlare di Kate, su cui invece vige il silenzio quasi assoluto, soprattutto dopo la misteriosa operazione a cui si è sottoposta nelle settimane scorse. Photo Credits: Kikapress; music by Korben MKdB



