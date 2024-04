Totti e Ilary, testimone nel divorzio un ex dirigente di Mediaset: la conduttrice trema

Del caso Francesco Totti e Ilary Blasi se ne è parlato a lungo. Specialmente considerata l'attenzione mediatica che la loro separazione ha generato. Attualmente, pare che nel processo per la separazione con l'ormai ex Ilary Blasi , Francesco Totti punti sulla dichiarazione dell'ex dirigente delle risorse artistiche di Mediaset. La notizia non è ancora confermata, ma se lo fosse, sarebbe letteralmente una "bomba" nel processo Totti-Blasi. Soprattutto considerando le accuse di tradimento con Cristiano Iovino che Totti avrebbe intenzione di muovere alla sua ex moglie (il famoso "caso Iovino" che ha ispirato Ilary nel racconto di "Unica"). Insomma, staremo a vedere come reagirà la conduttrice e soprattutto se davvero Francesco Totti coinvolgerà questo nome "Mediaset" così importante! Soprattutto, alla luce di queste ultime notizie, viene da porsi una domanda: sarà mai possibile un ritorno (almeno in amicizia) "pacifico" tra i due? Photo Credits: Kikapress - Music by Korben