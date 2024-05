Madonna record a Copacabana: oltre un milione di persone al suo concerto

Più di un milione e mezzo di persone hanno invaso ieri la spiaggia brasiliana di Copacabana per il concerto gratuito di Madonna, tappa finale del suo tour mondiale 'Celebration'.

Lo riporta l'agenzia di stampa Reuters sul suo sito. La folla sulla sabbia e lungo il viale di fronte all'oceano attorno alla famosa spiaggia di Rio de Janeiro si estendeva per diversi isolati: secondo le stime delle autorità, 1,6 milioni di persone hanno assistito al concerto. Molti sono arrivati diverse ora prima - o addirittura giorni - dell'inizio del concerto per assicurarsi un posto il più vicino possibile al mega palco da oltre 800 metri quadrati. Altri si sono goduti lo spettacolo dal mare, a bordo di decine di barche all'ancora; altri ancora dai balconi dei palazzi di fronte al mare. I vigili del fuoco hanno spruzzato acqua prima del concerto, quando la temperatura ha supato i 30 gradi Celsius, per rinfrescare i fan vicino al palco della regina del pop, e bottiglie d'acqua sono state distribuite gratuitamente. Durante lo spettacolo a tarda sera la temperature è scesa intorno ai 27 gradi. Madonna, 65 anni, ha eseguito canzoni come 'Like a Prayer', 'Vogue' ed 'Express Yourself' per oltre due ore dalle 22:45 (le 3:45 di domenica in Italia) in conclusione del tour dei suoi più grandi successi iniziato alla fine dell 'anno scorso.