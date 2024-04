Fedez ha bloccato Chiara Ferragni su Instagram: cosa c'entrano il rapper Naska e Luis Sal?

Fedez ha bloccato Chiara Ferragni su Instagram.

Questa notizia è ormai di pubblico dominio ed è stata confermata anche dalle "indagini" portate avanti sui social dagli stessi fan dei Ferragnez. Quello che però sta facendo discutere è il coinvolgimento in questo blocco di altre persone, tutte molto note. C'entrerebbe innanzitutto Naska, il rapper con il quale Fedez fu protagonista di una rissa circa un mese fa. Inoltre, a quanto pare, la cosa sarebbe legata anche a Luis Sal. Cosa c'entra tutto questo? Non ci resta che andare a scoprire insieme l'intricata rete di legami social e non che sta causando questo ennessimo caos nella vita privata di quelli che furono i Ferragnez.

Photo credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



Leggi anche:-- 'Me lo devi ridare', la strana richiesta di Fedez a Luis Sal: quell'oggetto del piacere lasciato nel frigorifero di Muschio Selvaggio... Di cosa si tratta