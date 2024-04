Kate Middleton è diventata il primo membro della famiglia reale nominato all'Ordine dei Compagni d'Onore. Prima di lei nessun reale aveva mai ottentuo un titolo simile che invece era stato assegnato a personaggi illustri come Paul McCartney o Elton John. Kensington Palace ha annunciato che la principessa del Galles, che si sta ancora sottoponendo alle cure per la chemioterapia, ha ricevuto questo nuovo prestigioso onore da re Carlo III, 75 anni, anch'egli malato di tumore. Il monarca ha conferito nuove onorificenze anche al figlio William e alla consorte, la regina Camilla, 76 anni. La 41enne è stata insignita dal Re per il suo "eccezionale" servizio pubblico. Ma che cos'è l'Ordine dei Compagni d'Onore? E cosa significa?

Il nuovo titolo per Kate Middleton

L'annuncio è arrivato direttamente da Palazzo: «Sua Maestà il Re è lieto di nominare Sua Altezza Reale la Principessa del Galles Royal Companion of the Order of the Companions of Honour. Si tratta di un ordine cavalleresco vigente nel Regno Unito e nel Commonwealth, fondato da Re Giorgio V nel giugno del 1917, come riconoscimento per meriti eccezionali nelle arti, nella letteratura, nella musica, nelle scienze, in politica e nella religione. La principessa è il primo membro della famiglia reale ad ottenere una simile onorificenza nei 107 anni di storia dell'ordine. La decisione di Carlo III è una forte dimostrazione di affetto e sostegno per Middleton, che condivide un'onorificenza già concessa in passato a Paul McCartney, Elton John e Winston Churchill. L’onore è stato conferito in riconoscimento del ruolo prezioso che la principessa ha svolto all’interno della famiglia reale durante i primi mesi del regno del re.

L'ordine dei compagni d'Onore

L'iscrizione è limitata a 65 persone contemporaneamente e coloro che la ricevono portano le iniziali CH dopo il loro nome. Il motto dell'ordine recita: "In azione fedele e in onore chiaro". Sir Quentin Blake, JK Rowling, Sir John Major e George Osborne sono tra i 63 membri attuali. Ex membri degni di nota includono Winston Churchill e Stephen Hawking.



La foto del principino

Ieri per Kate è stata una giorata speciale, non solo per il nuovo titolo ricevuto. Il principe Louis, il piccolo di casa Windsor ha compiut 6 anni, e una nuova fotografia scattata proprio da lei è stata pubblicata in occasione del compleanno. Dopo le polemiche sulle modifiche apportate da Kate a una foto di famiglia scattata cinque settimane fa in occasione della Festa della Mamma, Kensington Palace ha assicurato che questa immagine non è stata ritoccata. Il principe e la principessa del Galles sono grati per i messaggi di compleanno per il figlio, dice un portavoce del palazzo, e hanno deciso di pubblicare la foto per ringraziare tutti coloro che gli hanno inviato gi auguri. La fotografia di Louis, quarto in linea di successione al trono, è stata scattata a Windsor alcuni giorni fa, precisa Kensington Palace. Fino a martedì 23 aprile non era per nulla certo che sarebbe stata pubblicata una foto di Louis nel giorno del suo compleanno, poiché alla stampa viene generalmente concesso l'accesso a un'immagine sotto embargo dei bambini reali prima dei loro compleanni, cosa che non è accaduta. La foto sorridente del principe è stata pubblicata sui social media con il messaggio: «Buon sesto compleanno, principe Louis. Grazie per tutti gli auguri di oggi».

La festa di compleanno di Louis

Il giovane principe ha trascorso la giornata del suo sesto compleanno alla Lambrook School, che costa ai reali 7mila sterline (8 mila euro) a trimestre. Poi ha festeggiato con la famiglia all'Adelaide Cottage: il principe William e i figli George, 10 anni, e Charlotte, 8 anni. «Purtroppo per Louis trascorrerà il suo compleanno in una classe a Lambrook – scrive il Sun –. Ma non ci sono dubbi che sua mamma e suo papà festeggeranno con lui dopo scuola e ci sarà una torta».

I duchi di Galles, infatti, si stanno impegnando a non provocare traumi ai piccoli, in modo da mantenere le cose il più normale possibile durante la chemioterapia di Middleton. Probabile, quindi, che la principessa, che ama cucinare e realizzare torte, abbia deciso di regalare a Louis una torta di compleanno cucinata da lei e magari un picnic nel parco della residenza reale.

Le altre nomine di Carlo III

A proposito di onorificenze, quella di Middleton non è l'unica concessa da Carlo III. La regina Camilla è stata designata Grand Master e First or Principal Dame Grand Cross del Most Excellent Order of the British Empire: l'Ordine del (defunto) Impero Britannico, che attribuisce onorificenze e insegne civili e militari e di cui in passato era stato Gran Maestro il principe Filippo, consorte di Elisabetta II e padre di Carlo. Mentre il principe William si è visto assegnare il titolo – ricoperto dal medesimo Carlo fino alla sua ascesa al trono l'8 settembre 2022 – di un altro ordine di prestigio: the Most Honourable Order of the Bath. La duchessa di Gloucester, cugina di Elisabetta, e membro tuttora attivo di casa Windsor nello svolgimento di doveri di rappresentanza reale, è stata infine insignita del titolo di Royal Lady Companion dell'Ordine della Giarrettiera, il più antico fra gli storici ordini superstiti della cavalleria britannica, assieme all'attuale capo di Stato maggiore della Raf (l'aeronautica militare del Regno) e a lord Kakkar, medico e scienziato di chiara fama.

Le designazioni, secondo diversi commentatori, confermano la volontà del monarca di potenziare l'immagine dei membri della dinastia a lui più vicini, in un momento segnato dalle terapie a cui egli continua a sottoporsi, come Kate, a causa delle attuali condizioni di salute.