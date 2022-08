Francesco De Gregori e Antonello Venditti no stop: due ore e mezza di concerto a Treviso

Successo assoluto per il concerto che si è tenuto ieri, 3 agosto, nell'Arena della Marca a Villorba di Treviso con Francesco De Gregori ed Antonello Venditti. Un concerto nel concerto. Venditti e De Gregori si sono alternati sul palco e hanno cantato insieme mandando in delirio il pubblico di tutte le età. In platea famiglie, giovani e anche anziani che con le loro canzoni sono cresciuti. L'apertura con "Bomba o non bomba" e la chiusura con "Buonanotte Fiorellino" ma, sul finale, i due big della musica italiana hanno anche concesso un bis di "Grazie Roma" facendo avvicinare anche i fan sotto il palco.

Video di Lucia Russo