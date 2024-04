Antonella Clerici a Belve: «Ho quasi menato una mia collega»: il racconto della rissa sfiorata. Ma di chi si tratta?

Antonella Clerici è stata ospite della puntata di Belve andata in onda su Rai Due nella serata del 23 aprile, dove ha parlato di numerosi episodi della sua carriera ma anche di un terribile "muro gate". In particolare, la celebre conduttrice televisiva si è lasciata andare al racconto di un aneddoto del tutto inaspettato da un personaggio come lei: ha rivelato a Francesca Fagnani di aver litigato in maniera molto pesante, arrivando ad un passo dalla rissa, con una sua collega. Ma di chi si tratterà mai? Chi l’avrà mai fatta arrabbiare fino a questo punto? Mentre molti telespettatori hanno cominciato a chiederselo, c'è anche chi ha provato a fare dei nomi... non ci resta che cercare di capire insieme di chi stesse mai parlando.

