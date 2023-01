PADOVA - Bus finisce capovolto in autostrada. L'incidente è avvenuto intorno all'ora di pranzo oggi, lunedì 16 gennaio, sulla A13, all'altezza di Padova Est. Nello schianto non risultano esserci vittime ma solo persone ferite. Si tratta di un pullman partito da Roma e diretto in Romania. A bordo c'erano 52 persone, adulti e bambini, di nazionalità romena: nessuno di loro è ferito in modo grave.