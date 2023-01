Bus finisce capovolto in autostrada: incidente sulla A13 a Padova Est. Chiuso l'allacciamento con la A4

PADOVA - Bus finisce capovolto in autostrada. L'incidente è avvenuto intorno all'ora di pranzo oggi, lunedì 16 gennaio, sulla A13, all'altezza di Padova Est. Nello schianto non risultano esserci vittime ma solo persone ferite. Sul posto stanno arrivando ambulanze da Venezia e da Padova, sono stati allertati anche i volontari non in servizio. Presenti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale, oltre al personale di Autostrade per l'Italia.

A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURA DELL’ALLACCIAMENTO CON LA A4

A causa dell'incidente, sulla A13 Bologna-Padova è stato chiuso l’allacciamento con la A4 Torino-Trieste per chi da Bologna è diretto verso Padova a causa di un incidente autonomo che ha visto coinvolto un pullman. Al momento il traffico è bloccato e si registrano 2 km di coda in direzione Padova . Agli utenti diretti verso Padova, si consiglia di uscire a Padova Zona Industriale, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A4 alla stazione di Padova est.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++