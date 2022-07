Tragedia di Revine, il carabiniere soccorritore: «Un rammarico incredibile»

Dramma a Revine Lago. Una bimba di 9 anni ucraina è stata inghiottita dall'acqua intorno alle 15.50 di oggi, 27 luglio. La piccola si trovava con altri coetanei al lago per un'uscita con il Grest che frequentava al Collegio San Giuseppe di Vittorio Veneto. Ad estrarre dall'acqua e a dare il primo soccorso alla bimba Giacomo Chiaramonte 42 anni di Mira in servizio al comando di Venezia, aeroporto. Un carabiniere che nel suo giorno di riposo che si trovava al lago con la sua famiglia. Si è tuffato in acqua e si è accorto che era la bimba che stavano cercando.

