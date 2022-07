Bimba di 9 anni annega nel lago: tentano di rianimarla per un'ora ma muore. Era in gita con il Grest

REVINE LAGO - Dramma a Revine Lago. Una bimba di 9 anni ucraina è stata inghiottita dall'acqua intorno alle 15.50 di oggi, 27 luglio. La piccola si trovava con altri coetanei al lago per un'uscita con il Grest che frequentava al Collegio San Giuseppe di Vittorio Veneto. Ed è scivolata dentro l'acqua. Gli animatori del Grest hanno lanciato l'allarme appena si sono resi conto che la bimba non era più nel gruppo.

Alcuni bagnanti che si trovavano nel lago si sono tuffati per soccorrerla. Ad intervenire sono stati poi i vigili del fuoco che l'hanno portata a riva e consegnata alle cure dei sanitari. Sul posto il Suem 118 con l'elisoccorso che hanno provato disperatamente a rianimarla per quasi un'ora. Le condizioni della piccola sono apparse subito disperate. E ogni tentativo è stato vano, la piccola è deceduta.

Ad estrarre dall'acqua e a dare il primo soccorso alla bimba Giacomo Chiaramonte 42 anni di Mira in servizio al comando di Venezia, aeroporto. Un carabiniere che nel suo giorno di riposo che si trovava al lago con la sua famiglia. Si è tuffato in acqua e si è accorto che era la bimba che stavano cercando. L'ha portata a riva e ha iniziato il massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi. Hanno praticato il massaggio cardiaco per una 20ina di minuti e hanno chiamato l'elisoccorso. «Abbiamo continuato fino alla fine a rianimarla ma niente, nessun segno di vita. Un rammarico incredibile perché questa bimba se presa in tempo poteva essere salvata», ha detto.

I Carabinieri di Vittorio Veneto, giunti sul posto per le verifiche del caso, sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica anche grazie all'aiuto delle persone che si trovavano lì e che le hanno prestato soccorso. Da chiarire se alla base della caduta in acqua della piccola ci sia stato un malore o una distrazione.