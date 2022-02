Ceneri di Nico Naldini "liberate" sul Tagliamento: a due anni dalla morte il desiderio dello scrittore diventa realtà

SAN VITO E CASARSA - Le sue ceneri saranno sparse sul Tagliamento. Le ultime volontà, espresse nel suo testamento, sono state assecondate: "La mia inutile carcassa venga bruciata e che le ceneri vengano sparse nelle acque del Tagliamento", aveva scritto Domenico Naldini, per tutti semplicemente Nico, poeta e scrittore casarsese, cugino di Pier Paolo Pasolini. Morto a Treviso il 9 settembre del 2020 a 91 anni, era stato cremato. Tuttavia sono serviti diversi mesi, a causa di tutta una serie di adempimenti burocratici, per esaudire il suo ultimo desiderio. Ora le sue ceneri sono state sparse nella golena del fiume che, in vita, ha tanto amato: il suo Tagliamento.