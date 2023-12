Meteo, previsioni Veneto e Fvg. Ancora maltempo, ma con un giorno di tregua

Un'ondata di maltempo sta attraversando il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Fino a lunedì sono attese precipitazioni e anche neve in montagna, ma c'è un giorno di tregua, almeno in Veneto: domenica sono previste schiarite e sole. Il passaggio della perturbazione che sta interessando il Nordest è causato da un'area ciclonica con nucleo sull'Europa Centro-Settentrionale che sta portando nubi e vento sulla Penisola. Si sono già registrati accumuli di neve di qualche centimetro e la situazione non cambierà molto presto.

La situazione

Per venerdì 1 dicembre, si registra un'alta probabilità di pioggia in Veneto, di modesta entità in pianura, più forte sulle montagne. Rispetto a giovedì 30 novembre le temperature sono in leggero aumento. Precipitazioni anche in Fvg, specie sulle Prealpi Giulie mentre sulla costa soffierà un forte vento: la Regione ha diramato lo stato di attenzione.